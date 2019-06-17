Новая Москва опередила Старую по росту спроса на новостройки﻿

Рост спроса на квартиры в новостройках Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) составил 32% за год, информирует портал столичной мэрии. По этому показателю Новая Москва опередила Старую, где рост составил 28%, и Подмосковье, где отмечается рост в 16%".



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Как заявил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, это говорит о том, что люди поверили в перспективность проекта под названием "Новая Москва".

Отмечается, что конкуренция среди девелоперов в Москве и Подмосковье серьезная. Потенциальным новоселам есть из чего выбирать. И по ценам, и по локации. Привлекательность Новой Москвы обеспечена в первую очередь интенсивным развитием инфраструктуры, подчеркнул чиновник.

В настоящее время в ТиНАО экспонируется порядка 500 тыс. кв. метров жилья. Доля инвестиционных сделок не превышает 10-15%. Пять лет назад она превышала половину.

Как отмечают эксперты, по итогам прошлого года средняя стоимость 1 кв. м в новостройках ТиНАО выросла с 99,5 тыс. руб. до 115 тыс. руб. — на 15,6%. Такое резкое повышение цен наблюдалось на рынке первичного жилья Новой Москвы в впервые в истории присоединенных территорий.

Фото: avaho.ru

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