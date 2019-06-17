Аренда жилья в Подмосковье подорожает после запуска метро﻿ - прогноз

Открытие новых станций Московских центральных диаметров (МЦД) и метро в Подмосковье приведет к удорожанию арендного жилья вблизи новых транспортных объектов на 10-15%, говорится в исследовании компании "Инком-Недвижимость".



Метрополитен

В настоящее время средний чек аренды в регионе на 30% ниже, чем в Москве. По прогнозам экспертов, в ближайшие годы разрыв сократится вдвое. Однако лишь в отдельных районах области.

Сейчас самая бюджетная арендная квартира в Подмосковье сдается за 16 тыс. руб. в месяц. Примерно за эту же цену можно снять однокомнатную квартиру в Звенигороде в 20 минутах транспортом от станции метро "Кунцевская".

Самое дорогое предложение в области — пятикомнатная квартира за 250 тыс. руб. в месяц в поселке Заречье Одинцовского района.

Отмечается, что Московские центральные диаметры позволят пассажирам без пересадок добраться на другой конец Москвы или в обратном направлении в подмосковный город. Известно, что на северо-западном и юго-западном направлениях центральные диаметры начнут работу уже во второй половине текущего года.

Фото: mir24.tv

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