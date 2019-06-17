Жители столичного мегаполиса получат возможность пообщаться с авторами проектов из Китая, Уругвая, Италии и Финляндии, которые победили в конкурсе ландшафтного дизайна "Цветочный джем". Об этом информирует портал столичной мэрии.
Сообщается, что с 17 по 19 июня в Москве установят пять летних садов по проектам победителей международного конкурса городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем".
В частности, в парке искусств "Музеон" создадут "Удивительный сад" по проекту дизайнеров Алехандро О'Нейл (Уругвай) и Мэгги Ву (Китай). Проект представляет собой лабиринт со средиземноморскими растениями.
На Красной Пресне установят сад "Круг" итальянского дизайнера Лоренца Бартолацци. Этот проект представляет собой замкнутое пространство с длинной круглой скамьей по периметру и редкими красно-бордовыми растениями.
В "Музеоне" смонтируют проект "Топографические цветочные истории" финского дизайнера Кайри Меос. Внешний вид сада будет зависеть от погоды, освещения и времени суток.
На улице Рождественка обустроят сад "Гармония диагоналей" Хайди Ханнуса из Финляндии.
А на ВДНХ появится сад "Универсальный ритм" из модульных конструкций простых геометрических форм. Сад выполнен по проекту дизайнера из Италии Адели Сирони.
Фото: moydom.moscow
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