За нарушение пожарной безопасности будут изымать землю﻿

В России предложили изымать землю за систематическое несоблюдение требований пожарной безопасности, пишет "Парламентская газета". Законопроект подготовило Минэкономразвития.



Пожарные тушат возгорание в нежилом доме поселка Песочный / Новости от 14.06.2019 17:04

Сообщается, что изменения планируются внести в Федеральный закон "О пожарной безопасности" и в Земельный кодекс. Забирать земельные участки предлагается, если они используются с нарушением требований пожарной безопасности в течение шести месяцев с даты выдачи предписания об устранении таких нарушений.

Законодательной новеллой также предлагается, чтобы в договорах, заключаемых по результатам земельных торгов, были прописаны обязательства по приведению участков в соответствие с установленными требованиями пожарной безопасности и срок их исполнения.

Как сообщалось ранее, в конце 2017 года в России вступили в силу поправки к Правилам противопожарного режима. Они ужесточают требования к противопожарной безопасности в жилых, коммерческих и социально-культурных помещениях.

Фото: crimea-news.com

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Беспилотники "Калашникова" будут мониторить свалки в "умных городах"﻿

Дома по реновации проверят на безопасность﻿

Безопасность Крымского моста смогут обеспечить лишь в 2019 году

Пожар во Франции уничтожил элитного вина на сумму в 13 млн долларов