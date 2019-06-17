В России предложили изымать землю за систематическое несоблюдение требований пожарной безопасности, пишет "Парламентская газета". Законопроект подготовило Минэкономразвития.
Сообщается, что изменения планируются внести в Федеральный закон "О пожарной безопасности" и в Земельный кодекс. Забирать земельные участки предлагается, если они используются с нарушением требований пожарной безопасности в течение шести месяцев с даты выдачи предписания об устранении таких нарушений.
Законодательной новеллой также предлагается, чтобы в договорах, заключаемых по результатам земельных торгов, были прописаны обязательства по приведению участков в соответствие с установленными требованиями пожарной безопасности и срок их исполнения.
Как сообщалось ранее, в конце 2017 года в России вступили в силу поправки к Правилам противопожарного режима. Они ужесточают требования к противопожарной безопасности в жилых, коммерческих и социально-культурных помещениях.
Фото: crimea-news.com
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Беспилотники "Калашникова" будут мониторить свалки в "умных городах"
Дома по реновации проверят на безопасность
Безопасность Крымского моста смогут обеспечить лишь в 2019 году
Пожар во Франции уничтожил элитного вина на сумму в 13 млн долларов
Си Цзиньпин призвал лидеров азиатских стран создать новую конструкцию безопасности в Азии, чтобы повысить обороноспособность региона.
"Чемодановка - вокзал - Москва", - кричали, наверное, сегодня на всепоселенском сходе, на который с испугу приехал аж целый губернатор Иван Белозерцев, полковник и целый член президиума Госсовета России
Минюст разрабатывает законопроект, согласно которому у чиновников можно будет изымать деньги со счетов, легальность получения которых не будет подтверждена.