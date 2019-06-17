Пришедший на Сахалин циклон оставил без электроснабжения несколько населенных пунктов в трех муниципальных образованиях острова, передает РБК.
Сообщается, что энергетики минувшей ночью оперативно возобновили подачу электроэнергии шести населенным пунктам на юге острова. По состоянию на утро 17 июня электроснабжение частично повреждено в городе Корсаков, в селах Стародубское и Взморье Долинского района и Охотское Корсаковского района. А также планировочного района Новоалександровск Южно-Сахалинска.
Мощный циклон, сопровождающийся дождем и ветром, стал главной причиной отключения электроснабжения. В результате произошло 16 отключений линий электропередачи напряжением 6-10 кВ.
Специалисты рассчитывают восстановить подачу электроэнергии в полном объеме к только к вечеру.
Помимо этого, из-за циклона была закрыта паромная переправа Холмск — Ванино, соединяющая остров с материком.
Фото: ntv.ru4
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