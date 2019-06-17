Жителям Камчатки понизят тарифы за горячую воду и отопление﻿

Для жителей наиболее крупных муниципальных образований Камчатки будут снижены тарифы на отопление и горячую воду с первого июля, передает РИА Новости. Снижение стоимости услуг произошло благодаря субсидированию тарифов на коммунальные услуги из регионального бюджета.



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Уточняется, что разница между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения компенсируются из бюджета Камчатского края. В 2019 году субсидия на эти цели составила порядка 10 миллиардов рублей. То есть 7 миллиардов рублей на отопление и ГВС и 3 миллиарда рублей на электричество.

В итоге стоимость горячей воды и отопления снизится на 8% в Петропавловске-Камчатском, Елизовском, Мильковском, Усть-Камчатском и Усть-Большерецком районах.

Сообщается, что с 1 июля 2019 года стоимость гигакалории в большинстве муниципальных образований полуострова снизится с 4250 рублей до 3900 рублей, то есть на 8,2%. Примерно настолько же снизится тариф на ГВС.

Стоимость электрической энергии для жителей края останется на прежнем уровне — 4,68 руб/кВтч.

Фото: xn--80apbncz.xn--p1ai

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