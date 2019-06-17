Для жителей наиболее крупных муниципальных образований Камчатки будут снижены тарифы на отопление и горячую воду с первого июля, передает РИА Новости. Снижение стоимости услуг произошло благодаря субсидированию тарифов на коммунальные услуги из регионального бюджета.
Уточняется, что разница между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения компенсируются из бюджета Камчатского края. В 2019 году субсидия на эти цели составила порядка 10 миллиардов рублей. То есть 7 миллиардов рублей на отопление и ГВС и 3 миллиарда рублей на электричество.
В итоге стоимость горячей воды и отопления снизится на 8% в Петропавловске-Камчатском, Елизовском, Мильковском, Усть-Камчатском и Усть-Большерецком районах.
Сообщается, что с 1 июля 2019 года стоимость гигакалории в большинстве муниципальных образований полуострова снизится с 4250 рублей до 3900 рублей, то есть на 8,2%. Примерно настолько же снизится тариф на ГВС.
Стоимость электрической энергии для жителей края останется на прежнем уровне — 4,68 руб/кВтч.
Фото: xn--80apbncz.xn--p1ai
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Институт управдомов возродят для оптимизации расходов на ЖКХ
Экономный расчет: как снизить затраты на ЖКХ?
Диспетчерские службы ЖКХ переведут на аварийный стандарт
За что платим: услуги ЖКХ по закону и причины роста цен
Си Цзиньпин призвал лидеров азиатских стран создать новую конструкцию безопасности в Азии, чтобы повысить обороноспособность региона.
"Чемодановка - вокзал - Москва", - кричали, наверное, сегодня на всепоселенском сходе, на который с испугу приехал аж целый губернатор Иван Белозерцев, полковник и целый член президиума Госсовета России
Минюст разрабатывает законопроект, согласно которому у чиновников можно будет изымать деньги со счетов, легальность получения которых не будет подтверждена.