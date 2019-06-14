Здание-мост в виде казахского флага возведут в Нур-Султане

Здание-мост, напоминающее казахский флаг, построят в Нур-Султане, информирует РБК. Проект разработали роттердамская студия Fundamental Architects и студия 3-D-визуализации Omega Render для крупнейшего девелопера в Казахстане BI Group.



Республика Казахстан. Телеканал Russian Travel Guide HD. 13.06.2019 07:00

Сообщается, что здание площадью 75 тыс. кв. м будет построено через реку Ишим возле президентского дворца Акорда в центре города. Нижний уровень станет общественным пешеходным и велосипедным мостом. Уникальное здание расположится на смотровой линии между дворцом и главной автомагистралью.

Отмечается, что отверстие высотой 121 м расположено посередине здания. Оно изображает солнце на флаге Казахстана. Его вырежут из центра блока. Через него будет открываться вид на президентский дворец.

Напомним, что нынешняя столица Казахстана была основана в 1830 году под именем Акмолинск. 31 год - до 1992-го - она была Целиноградом. До 1998-го звалась Акмолой. Последние 20 лет - Астаной.

Фото: Fundamental Architects

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