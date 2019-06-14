Федеральную трассу А-181 "Скандинавия" в Ленинградской области расширят до шести полос на участке с 100 по 134-й километр, от поселка Кирпичное до начала обхода города Выборга, информирует Интерфакс. Это произойдет до конца 2024 года.
Сообщается. что расширением участка трассы с 100 км по 134 км займется АО "ВАД". Стоимость работ составит 8 млрд 652,5 млн рублей.
До начала строительно-монтажных работ планируется расчистить полосу отвода от леса и кустарника. А также переустроить канализацию и сети связи, воздушные линии электропередачи и газопроводы.
Отмечается, что территория будет обследована и очищена от взрывоопасных предметов, которые могли остаться на месте строительства после Второй мировой войны.
Помимо этого, сейчас завершается подготовка территории для расширения другого участка "Скандинавии": с 65 км по 100 км от поселка Огоньки до поселка Кирпичное. Участок также будет расширен с двух до шести полос.
Напомним, что автомобильная дорога А-181 "Скандинавия" является частью европейского маршрута E18 и азиатского маршрута AH8. Трасса была построена в 1984–1994 годах. К началу 2000-х перестала соответствовать международным стандартам. Реконструкция автодороги началась 23 января 2015 года.
Фото: ivbg.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Трассу до Финляндии начали ремонтировать в Мурманской области
Трасса Джубга - Сочи не является проектом "текущего цикла"
Как правильно оценить недвижимость перед сделкой
Рейтинги стран по ценам на недвижимость
Так называемая Хартия свободы запрещает в Грузии все "коммунистическое", в том числе Иосифа Сталина. О ситуации в Грузии "Правде.Ру" рассказал эксперт.
Конфликт между Чечней и Дагестаном по поводу границ этих субъектов продолжает развиваться - и стороны, кажется, сознательно идут на его эскалацию.
Депутат Госдумы Олег Нилов предложил приравнять преступления, совершаемые людьми в погонах с использованием своего служебного положения, к госизмене.