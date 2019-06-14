Трасса "Скандинавия" в Ленобласти станет шестиполосной

Федеральную трассу А-181 "Скандинавия" в Ленинградской области расширят до шести полос на участке с 100 по 134-й километр, от поселка Кирпичное до начала обхода города Выборга, информирует Интерфакс. Это произойдет до конца 2024 года.



Участок трассы «Скандинавия» превратили в современный европейский автобан / Новости от 06.12.2018 17:20

Сообщается. что расширением участка трассы с 100 км по 134 км займется АО "ВАД". Стоимость работ составит 8 млрд 652,5 млн рублей.

До начала строительно-монтажных работ планируется расчистить полосу отвода от леса и кустарника. А также переустроить канализацию и сети связи, воздушные линии электропередачи и газопроводы.

Отмечается, что территория будет обследована и очищена от взрывоопасных предметов, которые могли остаться на месте строительства после Второй мировой войны.

Помимо этого, сейчас завершается подготовка территории для расширения другого участка "Скандинавии": с 65 км по 100 км от поселка Огоньки до поселка Кирпичное. Участок также будет расширен с двух до шести полос.

Напомним, что автомобильная дорога А-181 "Скандинавия" является частью европейского маршрута E18 и азиатского маршрута AH8. Трасса была построена в 1984–1994 годах. К началу 2000-х перестала соответствовать международным стандартам. Реконструкция автодороги началась 23 января 2015 года.

Фото: ivbg.ru

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