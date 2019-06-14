В российской столице уже полным ходом идет создание нового административно-делового центра, передаёт РИА Новости. По своим масштабам он будет вполне сравним с ММДЦ "Москва-Сити". Речь идет о гигантском бизнес-кластере в поселке Коммунарка в Новой Москве.
Отмечается, что общий объём строительства делового центра в Коммунарке составит около четырёх миллионов квадратных метров. Как отметил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, по объёму строительства деловой центр в Коммунарке будет сравним с "Москва-Сити".
Как стало известно, высотность делового центра будет достигать 40 этажей. Там будут располагаться административные здания, медицинский центр с самой крупной в России больницей, офисы и жильё. Также там могут появиться объекты спортивного и образовательного назначения.
Фото: mos.ru
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