Деловой центр в Коммунарке будет аналогом "Москва-Сити"

В российской столице уже полным ходом идет создание нового административно-делового центра, передаёт РИА Новости. По своим масштабам он будет вполне сравним с ММДЦ "Москва-Сити". Речь идет о гигантском бизнес-кластере в поселке Коммунарка в Новой Москве.



Центр госуслуг «Мои документы» в Коммунарке планируют открыть в конце года

Отмечается, что общий объём строительства делового центра в Коммунарке составит около четырёх миллионов квадратных метров. Как отметил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, по объёму строительства деловой центр в Коммунарке будет сравним с "Москва-Сити".

Как стало известно, высотность делового центра будет достигать 40 этажей. Там будут располагаться административные здания, медицинский центр с самой крупной в России больницей, офисы и жильё. Также там могут появиться объекты спортивного и образовательного назначения.

Фото: mos.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Бирюлево, Рублево-Архангельское и Троицк получат в 2027 году станции метро﻿

В Коммунарке открыт первый автомобильный и метротоннель

Китайцы научат столичных строителей скоростному методу прокладки метро﻿﻿

Китайская компания начала строительство участка Коммунарской линии метро﻿