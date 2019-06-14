Москва не попала в топ-10 городов мира с самым дорогим жильем

Москва оказалась за пределами топ-10 городов мира с самым дорогим жильем в высоком сегменте, информирует РИА Новости. В списке лидирует Гонконг.



Самый длинный в мире морской мост связал Гонконг, Макао и Чжухай / Новости от 23.10.2018 08:26

Как отмечают эксперты, по итогам I квартала 2019 года средняя цена на рынке высокобюджетной недвижимости российской столицы составила 815 000 рублей за кв. м ($12 590 за кв. м).

За последние пять лет максимальное значение средней цены было зафиксировано в 4 квартале 2015 года — 995 000 рублей за кв. м. В настоящее время максимальная цена за кв. м находится на уровне 2 780 рублей за кв. м ($42 740 за кв. м).

Рейтинг городов мира с самым дорогим жильем возглавляет Гонконг. В 2018 году средняя цена за квадратный метр там составила $45 760.

Вторую строчку рейтинга со средней стоимостью высокобюджетной недвижимости $32 530 за кв. м в 2018 году занимает Лондон. Туманный Альбион остается центром инвестиционного притяжения для российских мультимиллионеров.

Третьим в списке идет Нью-Йорк. Средняя цена "квадрата" в высоком сегменте составляет $32 175.

Фото: rbc.ru

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