Москва оказалась за пределами топ-10 городов мира с самым дорогим жильем в высоком сегменте, информирует РИА Новости. В списке лидирует Гонконг.
Как отмечают эксперты, по итогам I квартала 2019 года средняя цена на рынке высокобюджетной недвижимости российской столицы составила 815 000 рублей за кв. м ($12 590 за кв. м).
За последние пять лет максимальное значение средней цены было зафиксировано в 4 квартале 2015 года — 995 000 рублей за кв. м. В настоящее время максимальная цена за кв. м находится на уровне 2 780 рублей за кв. м ($42 740 за кв. м).
Рейтинг городов мира с самым дорогим жильем возглавляет Гонконг. В 2018 году средняя цена за квадратный метр там составила $45 760.
Вторую строчку рейтинга со средней стоимостью высокобюджетной недвижимости $32 530 за кв. м в 2018 году занимает Лондон. Туманный Альбион остается центром инвестиционного притяжения для российских мультимиллионеров.
Третьим в списке идет Нью-Йорк. Средняя цена "квадрата" в высоком сегменте составляет $32 175.
Фото: rbc.ru
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