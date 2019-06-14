Правительство России готово помочь Калмыкии в решении проблемы с обеспечением качественной водой жителей республики, передает РИА Новости. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко в ходе визита в регион.
Отмечается, что водозабор "Верхний Яшкуль" обеспечивает практически всю Элисту водой. Однако на данный момент инженерные сети изношены на 90%.
На полную реконструкцию объекта, по словам представителя коммунального предприятия Элисты, требуется более 2 миллиардов рублей.
По словам главы республики Бату Хасикова, вода — это главный вопрос в Калмыкии. Это благоприятная среда, это приток жителей, возврат жителей сюда, это сельское хозяйство.
После осмотра водозабора Виталий Мутко заявил о том, помощь будет, механизмы будут найдены.
Как сообщалось ранее, в 2017 году президент РФ на встрече с бывшим главой Калмыкии Алексеем Орловым поднял вопрос о проблеме с водоснабжением. Он сообщил, что к нему на прямую линию обращаются люди, которые изменений пока не чувствуют.
Владимир Путин обращал внимание, что проблемы с водоснабжением есть не только в небольших населенных пунктах, но даже и в столице республики Элисте.
Фото: mk-kalm.ru
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