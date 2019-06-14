Двухлетнее обслуживание Крымского моста обойдется в 880 млн рублей

ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора и ПАО "Мостотрест" заключили государственный контракт по обслуживанию сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на участке автомобильной дороги А-290 Новороссийск-Керчь, информирует Интерфакс.



Крымский мост в цифрах и фактах / Новости от 16.05.2019 17:43

Сообщается, что контракт будет действовать до 30 июня 2021 года. Цена контракта составляет 881,129 млн рублей.

Напомним, что возведение моста через Керченский пролив началось в феврале 2016 года. Пропускная способность самого длинного в РФ и Европе моста (19 километров) составит до 40 тыс. автомобилей и 47 пар поездов в сутки.

Отмечается, что общая стоимость проекта составляет около 228 млрд рублей.

16 мая прошлого года открылось движение легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту. С 1 октября мост открыт и для грузовиков.

Как писала "Правда.Ру", строители соединили рельсы на первом пути железнодорожной части моста через Керченский пролив.

Фото: rg.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Возведен первый железнодорожный путь Крымского моста

Стройматериалы в Крыму подешевеют после открытия ж/д движения﻿﻿

Цены на новое жилье в крупных городах Крыма растут на уровне московских

В Крыму не хватает банков для долевого строительства﻿