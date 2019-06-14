ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора и ПАО "Мостотрест" заключили государственный контракт по обслуживанию сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на участке автомобильной дороги А-290 Новороссийск-Керчь, информирует Интерфакс.
Сообщается, что контракт будет действовать до 30 июня 2021 года. Цена контракта составляет 881,129 млн рублей.
Напомним, что возведение моста через Керченский пролив началось в феврале 2016 года. Пропускная способность самого длинного в РФ и Европе моста (19 километров) составит до 40 тыс. автомобилей и 47 пар поездов в сутки.
Отмечается, что общая стоимость проекта составляет около 228 млрд рублей.
16 мая прошлого года открылось движение легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту. С 1 октября мост открыт и для грузовиков.
Как писала "Правда.Ру", строители соединили рельсы на первом пути железнодорожной части моста через Керченский пролив.
Фото: rg.ru
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