Правительство России вдвое увеличило перечень диких животных, которых запретят держать в квартирах и частных домах, информирует РБК. Теперь же в этот список попали акулы, крокодилы, пингвины, волки, лисы, тарантулы и многие обезьяны, а также коралловые полипы.
Обновление перечня основывалось на их опасности для владельцев и неблагоприятном влиянии на самих зверей непривычной для них среды обитания. По закону «Об ответственном отношении к животным» в список предполагалось внести кобр, гадюк, скорпионов, ряд пауков, леопардов и пантер, медведей, гепардов, жирафов, бегемотов, рысей, пум и сервалов, американских дикобразов, страусов, пеликанов, дроф и журавлей.
Помимо этого, в список также включили питонов длиннее 4 м, варанов, крокодилов, каймановых черепах длиной свыше 30 см, электрических скатов, угрей, акул и мурен, гиббонов, макак, павианов, волков, собак динго, гиен, лисиц обыкновенных, росомах, панд, диких быков и овцебыков, мартышек, пингвинов, соколов и филинов.
Как сообщалось ранее, правительство приняло проект закона, обязывающий владельцев потенциально опасных диких животных, приобретенных до 1 июля 2019 года, провести их регистрацию. Ранее Совфед предложил ограничить число проживающих в квартирах собак и кошек.
Фото: zapad24.ru
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