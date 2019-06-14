Арабские инвесторы заинтересовались покупкой олимпийских объектов Сочи

Инвесторы из ОАЭ заинтересованы в покупке олимпийских объектов в Сочи, в строительство которых инвестировал ВЭБ, информирует РИА Новости.



Достопримечательности Сочи - Олимпийский парк с высоты птичьего полета. Телеканал Sochi live. 13.06.2019 09:36

Отмечается, что олимпийские стройки в Сочи, финансирование которых было возложено на ВЭБ, стали одной из причин финансовых проблем госкорпорации в 2016 году. Как утверждал ее бывший глава Сергей Горьков в начале декабря 2017 года, почти все олимпийские объекты ВЭБа вышли на прибыль.

По словам первого зампреда госкорпорации Михаила Кузовлева, арабские коллеги заинтересовались покупкой олимпийский объектов в Сочи.

Чем скорее найдется эффективный собственник, у которого будут возможности сравнить себя с рынком, тем лучше. "Мы свою роль как институт развития сделали. Олимпиада состоялась, инфраструктура построена, людям очень нравится отдыхать в Сочи",- подчеркнул Кузовлев. Он выразил мнение, что олимпийские объекты в Сочи "генерируют денежные потоки".

Отмечается, что по олимпийским объектам правительство приняло программу. "Что касается олимпийской программы, мы в деталях всей операционной работы гостиниц. В постоянном диалоге с их собственниками", — сказал Кузовлев.

Фото: aluminas.ru

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