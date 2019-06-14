Ставки по 30-летней ипотеке в США остаются на двухлетних минимумах﻿

Средние ставки по ипотечному кредитованию в США не изменились за прошедшую неделю после снижения по итогам шести недель подряд и остаются на минимуме с сентября 2017 года, информирует Интерфакс.



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Сообщается, что средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке за неделю, завершившуюся в четверг, осталась на отметке 3,82% годовых. Для сравнения: год назад ставка находилась на отметке 4,62% годовых.

Что касается. пятнадцатилетних кредитов, то они в настоящее время предоставляются в среднем под 3,26% против 3,28% на предыдущей неделе. И 4,07% на ту же дату прошлого года.

Отмечается, что ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

С начала текущего года средняя ставка по 30-летней ипотеке составляет 4,23% годовых. По итогам 2018 года она поднялась до 4,54% годовых по сравнению с 3,99% годовых в предшествующий год, передает Интерфакс.

Фото: ipotekaved.ru

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