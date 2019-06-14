Аэродромные объекты Домодедово переданы в управление ФГУП АГА

Президент России Владимир Путин подписал указ о присоединении ФГУП "Администрация аэропорта Домодедово" (ФГУП ААД) к ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (ФГУП АГА), информирует Интерфакс.



Аэропорт Домодедово Новый вид 12.2014

Отмечается, что и ФГУП АГА, и ФГУП ААД — структуры Росавиации. Обе сдают в аренду аэродромные объекты владельцам аэропортовых терминалов. В частности, взлетно-посадочные полосы, перроны и стоянки. ФГУП АГА контролирует около 70 аэродромов в России. ФГУП ААД — только "Домодедово".

Как подчеркивает Интерфакс, инициатором такого присоединения выступает Минтранс РФ. Это делается для того, чтобы сбалансировать финансовое положение ФГУП АГА. До недавнего времени одним из основных источников прибыли для предприятия были арендные платежи, получаемые от АО "Международный аэропорт "Шереметьево".

Сообщается, что конце прошлого года МАШ по соглашению с Росавиацией забрал аэродром в концессию, обязавшись развивать его в течение 49 лет за счет собственных средств. ФГУП АГА лишилось около 200 млн рублей в год. Теперь предприятию не хватает средств даже на текущую деятельность. В частности, на содержание аэродромов.

Отмечается, что с присоединением ФГУП ААД к ФГУП АГА финансовое положение последнего может быть стабилизировано.

Фото: ntv.ru

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