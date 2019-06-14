Возведен первый железнодорожный путь Крымского моста

Строители соединили рельсы на первом пути железнодорожной части моста через Керченский пролив, передает РБК. По этому пути железнодорожные составы будут двигаться с полуострова на материк.



Когда окупится Крымский мост / Новости от 27.12.2018 20:24

Сообщается, что путь прокладывался с двух берегов Керченского пролива. Строительные бригады двигались навстречу друг другу. В итоге они встретились под сводом арки, сомкнув именные звенья из шпал и рельсов "Керчь" и "Тамань".

Для отрезка длиной 19 километров использовались 38 тысяч железобетонных шпал и 5 тысяч тонн рельсов. Сейчас ведется обустройство путей всем необходимым для запуска движения.

Предполагается, что движение поездов по Крымскому мосту начнется в начале декабря. Первые два поезда проследуют из Севастополя в Москву и в Санкт-Петербург.

Как сообщалось ранее, мост через Керченский пролив длиной 19 километров соединил полуостров Крым и Краснодарский край. Он стал самым протяженным в России. Он построен за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта составила почти 228 миллиардов рублей. Его автомобильная часть была открыта 15 мая 2018 года.

Фото: gipernn.ru

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