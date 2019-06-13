Власти Ростова-на-Дону планируют снести более 50-ти самостроев﻿

Более 50 объектов самовольного строительства могут снести в соответствии с новыми поправками в Гражданский и Градостроительный кодексы РФ в Ростове-на-Дону по решению судов, передает Интерфакс.



Дачная реформа: будут ли сносить самострой? / Новости от 26.12.2018 18:38

Как заявила главный архитектор города Елена Гавриленко, предполагаются меры вплоть до изъятия земельных участков в случае, если застройщик по каким-то причинам не может добровольно исполнить решение суда. Также возможно и выставление на торги таких участков. Это позволит городу возместить расходы на снос объектов.

Отмечается, что если в списке объектов, которые подлежат сносу по решению судов. В настоящее время в Ростове-на-Дону значится более 50 самостроев. Причем это не только многоквартирные дома, но также и торговые объекты.

Меры по борьбе с незаконно возводимыми объектами будут приниматься в гораздо более короткие сроки, чем раньше, подчеркнула чиновница.

Сообщается, что на этой неделе в Ростове-на-Дону по иску администрации Ленинского района города начали снос недостроенного жилого дома на улице Текучева. Также в ближайшее время будут снесены еще три незаконно возведенных объекта в Советском, Октябрьском и Железнодорожном районах.

Фото: privet-rostov.ru

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