Владельцы земельных участков смогут зарегистрировать излишки земли, передает ТАСС. Но только в том случае, если в процессе комплексных кадастровых работ выяснится, что площадь используемой ими земли больше предусмотренной документами.
В Совете Федерации одобрили изменения в законы о кадастровой деятельности и о государственной регистрации недвижимости, упрощающие проведение комплексных кадастровых работ.
По мнению авторов законопроекта, проведение комплексных кадастровых работ позволяет органам власти обеспечить справедливое налогообложение на своих территориях.
В соответствии с законодательной новеллой, Росреестр будет устранять ошибки в местоположении границ земельных участков и административных границ. Подведенные итоги кадастровых работ позволяют местным органам власти повысить эффективность управления территориями. А также сократить количество земельных споров и защитить права граждан.
Фото: mr-k.ru
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