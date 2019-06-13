Гражданам России разрешат оформление излишков земли﻿﻿

Владельцы земельных участков смогут зарегистрировать излишки земли, передает ТАСС. Но только в том случае, если в процессе комплексных кадастровых работ выяснится, что площадь используемой ими земли больше предусмотренной документами.



Медведев предложил упростить оформление земельных участков / Новости от 08.11.2018 18:49

В Совете Федерации одобрили изменения в законы о кадастровой деятельности и о государственной регистрации недвижимости, упрощающие проведение комплексных кадастровых работ.

По мнению авторов законопроекта, проведение комплексных кадастровых работ позволяет органам власти обеспечить справедливое налогообложение на своих территориях.

В соответствии с законодательной новеллой, Росреестр будет устранять ошибки в местоположении границ земельных участков и административных границ. Подведенные итоги кадастровых работ позволяют местным органам власти повысить эффективность управления территориями. А также сократить количество земельных споров и защитить права граждан.

Фото: mr-k.ru

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