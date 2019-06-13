Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что сроки строительства космодрома "Восточный" находятся под угрозой.
На совещании по вопросу развития корпорации "Роскосмос" глава российского правительства отметил, что строительство космодрома "Восточный" вызывает опасение по срокам ввода объектов.
"Мы когда встречались в январе, то говорили, что там темпы недостаточные. Стройка под угрозой незавершения к запланированному времени", — подчеркнул премьер-министр.
Медведев заявил, что намерен заслушать доклады участников совещания о строительстве объектов на космодроме. Имеют место задержки в сроках запусков космических аппаратов и невыполнение госконтрактов по пилотируемым полетам.
Как сообщалось ранее, в середине апреля президент России Владимир Путин призвал правительство реалистично подходить к расценкам работ по завершению строительства второй очереди "Восточного".
Фото: rbc. ru
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