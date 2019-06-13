Строительство объектов космодрома "Восточный" может затянуться﻿

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что сроки строительства космодрома "Восточный" находятся под угрозой.



С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз»

На совещании по вопросу развития корпорации "Роскосмос" глава российского правительства отметил, что строительство космодрома "Восточный" вызывает опасение по срокам ввода объектов.

"Мы когда встречались в январе, то говорили, что там темпы недостаточные. Стройка под угрозой незавершения к запланированному времени", — подчеркнул премьер-министр.

Медведев заявил, что намерен заслушать доклады участников совещания о строительстве объектов на космодроме. Имеют место задержки в сроках запусков космических аппаратов и невыполнение госконтрактов по пилотируемым полетам.

Как сообщалось ранее, в середине апреля президент России Владимир Путин призвал правительство реалистично подходить к расценкам работ по завершению строительства второй очереди "Восточного".

Фото: rbc. ru

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