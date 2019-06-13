Выполнение целевых показателей национального проекта "Жилье и городская среда" может быть сорвано по причине снижения объемов ввода жилья по итогам первых четырех месяцев 2019 года в ряде регионов РФ, передает ТАСС. Вице-премьер Виталий Мутко пригрозил губернаторам объяснительными за срыв нацпроекта.
Сообщается, что по сравнению с январем-апрелем произошло снижение объемов жилищного строительства более чем на 50% в четырех регионах: Магаданская область, Камчатский край, Санкт-Петербург (на 61%), Республика Алтай (на 57%).
По словам вице-премьера Виталия Мутко, это серьезное падение. Оно может привести к сбою выполнения национального проекта.
Отмечается, что в целом за январь-апрель введено 19,6 млн кв. м жилья, что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Данный показатель составляет около четверти от общего плана ввода по федеральному проекту "Жилье".
В соответствии национальным проектом "Жилье и городская среда", к концу 2024 года ежегодный объем ввода жилья должен достичь 120 млн кв. м.
Фото: realty.rbc.ru
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