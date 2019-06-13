Бизнес-центр с двигающимися фасадами построят в Петербурге﻿

Бизнес-центр с двигающимися фасадами построят в Санкт-Петербурге для СМИ, передает РБК. Помимо офисов здесь появятся рестораны, кафе, магазины, галереи, коворкинги, амфитеатр и смотровая площадка.



Санкт-Петербург. Прогулка по городу белых ночей. Телеканал Russian Travel Guide HD. 04.06.2019 09:30

Сообщается, что офисный центр с фасадами из металлических пластин, которые будут двигаться при дуновении ветра, построят для редакций средств массовой информации в Северной столице.

Известно, что проект разработало российско-британское архитектурное бюро AI Studio. Площадь бизнес-центра под названием Media-City составит 135 тыс. кв. м.

Уникальный бизнес-центр расположится в заброшенной промышленной зоне на Васильевском острове на берегу Невы.

По замыслу архитекторов, корпуса зданий центра будут не более семи этажей. Между собой их соединят парящие мосты. Помимо офисов здесь появятся рестораны, кафе, магазины, галереи и коворкинги.

Фото: AI Studio

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