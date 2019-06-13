Бизнес-центр с двигающимися фасадами построят в Санкт-Петербурге для СМИ, передает РБК. Помимо офисов здесь появятся рестораны, кафе, магазины, галереи, коворкинги, амфитеатр и смотровая площадка.
Сообщается, что офисный центр с фасадами из металлических пластин, которые будут двигаться при дуновении ветра, построят для редакций средств массовой информации в Северной столице.
Известно, что проект разработало российско-британское архитектурное бюро AI Studio. Площадь бизнес-центра под названием Media-City составит 135 тыс. кв. м.
Уникальный бизнес-центр расположится в заброшенной промышленной зоне на Васильевском острове на берегу Невы.
По замыслу архитекторов, корпуса зданий центра будут не более семи этажей. Между собой их соединят парящие мосты. Помимо офисов здесь появятся рестораны, кафе, магазины, галереи и коворкинги.
Фото: AI Studio
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Суд Петербурга арестовал историческое здание Малого гостиного двора
В Петербурге снесли автомойку и офис продаж недвижимости
Актриса спектакля в Петербурге дала пощечины двум зрительницам
Гастарбайтеры скупают доли квартир в Петербурге
Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
Всего в акции приняли участие около 1200 человек, уточняют в столичной полиции.
Пенсионная реформа привела к всплеску протестных настроений, считает уполномоченный по правам человека.