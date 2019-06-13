Современную ВМХ-трассу откроют в Ясеневе этим летом﻿

Строительство BMX-велодрома в столичном районе Ясенево будет завершено до конца лета 2019 года, информирует портал столичной мэрии. Велодром возводят по адресу: ул. Тарусская, вл.18.



5 самых Крутых Велосипедов в мире

Сообщается, что в данный момент строители заканчивают работы по благоустройству и посеву газона, монтаж оборудования в административно-бытовом корпусе. Ввод в эксплуатацию планируется летом этого года.

Велодром такого класса будет предназначен для тренировок и проведения соревнований для детей от 5 до 17 лет. На велодроме будет восемь дорожек. Длина трассы составит 320 м.

Велотрек в районе Ясенево предназначен для тренировочных занятий и проведения районных соревнований для спортсменов от 5 до 17 лет в соответствии с требованиями международной любительской ассоциации велоспорта.

Уточняется, что в 2019 году также планируется ввести в эксплуатацию BMX-велодром в районе Печатники по адресу: ул. Гурьянова, вл.10, стр. 1.

Фото: kidsreview.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Центр водных видов спорта откроется в Лужниках в конце 2019 года

Канатную дорогу в Москве остановили через сутки после запуска из-за кибератаки

В Севастополе появится жилой микрорайон с ледовой ареной и канатной дорогой