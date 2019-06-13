Строительство BMX-велодрома в столичном районе Ясенево будет завершено до конца лета 2019 года, информирует портал столичной мэрии. Велодром возводят по адресу: ул. Тарусская, вл.18.
Сообщается, что в данный момент строители заканчивают работы по благоустройству и посеву газона, монтаж оборудования в административно-бытовом корпусе. Ввод в эксплуатацию планируется летом этого года.
Велодром такого класса будет предназначен для тренировок и проведения соревнований для детей от 5 до 17 лет. На велодроме будет восемь дорожек. Длина трассы составит 320 м.
Велотрек в районе Ясенево предназначен для тренировочных занятий и проведения районных соревнований для спортсменов от 5 до 17 лет в соответствии с требованиями международной любительской ассоциации велоспорта.
Уточняется, что в 2019 году также планируется ввести в эксплуатацию BMX-велодром в районе Печатники по адресу: ул. Гурьянова, вл.10, стр. 1.
Фото: kidsreview.ru
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