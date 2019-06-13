В Коммунарке открыт первый автомобильный и метротоннель

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл первый в Москве совмещенный автомобильный и метротоннель, являющийся вторым участком магистрали "Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе", передает Интерфакс.



Когда откроют участок «красной» линии метро до Коммунарки / Новости от 27.05.2019 15:40

Сообщается, что в составе участка — первый в столице совмещенный автомобильный и метротоннель. Он находится на пересечении с Калужским шоссе.

По словам столичного градоначальника, это уникальное сооружение — участок дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Оно построено меньше, чем за два года.

Мэр пояснил, что в составе магистрали — тоннель протяженностью более 2 км. Подобного которому в Москве никогда не строили.

Отмечается, что магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе свяжет четыре трассы: Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе. Трасса станет дублером юго-западной и южной части МКАД. Ее общая протяженность с учетом развязок составит 87,5 км.

Напомним, что движение транспорта по первому участку магистрали между Киевским и Калужским шоссе было открыто в августе 2018 года.

Фото: caoinform.ru

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