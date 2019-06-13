Столичный аэропорт "Домодедово" открыл дополнительный заезд на многоуровневый паркинг (Р2) с эстакады, информирует РИА Новости. Отныне автомобилисты могут попасть на Р2 независимо от того, через какой шлагбаум они въехали на привокзальную площадь.
Отмечается, что с открытием нового въезда парковаться в аэропорту стало удобнее. Заехать на P2 теперь можно как через первый этаж. Как с дороги, огибающей паркинг, так и через четвертый — с эстакады, примыкающей к терминалу. На этих же уровнях расположены выезды с парковки авиагавани.
Известно, что многоуровневый паркинг (P2) обладает вместимостью почти 1,5 тысячи мест. Паркинг был введен в эксплуатацию в июне 2018 года к чемпионату мира по футболу. За первые четыре месяца 2019 года Р2 обслужил около 150 тысяч автомобилей. Паркинг расположен напротив пассажирского терминала. Он связан с ним пешеходной галереей.
Как писала ранее "Правда.ру", на территории аэротрополиса планируется строительство круглогодичного курортного комплекса "Тропический остров" площадью 50 га.
Фото: cre.ru
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