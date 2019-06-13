Более 10% населенных пунктов в России, где проживают более трех миллионов человек, находятся вне зон прикрытия пожарными подразделениями, передает Интерфакс.
Сообщается, что по данным МЧС РФ, территориальными подразделениями различных видов пожарной охраны прикрыто около 139 тысяч населенных пунктов с численностью 144 миллиона человек. 12% населенных пунктов страны с населением в три миллиона человек находятся вне зон прикрытия пожарными подразделениями.
При этом отмечается, что подразделения всех видов пожарной охраны дислоцированы только в 10% населенных пунктов. Почти 80% не имеют собственной пожарной охраны, но находятся в зоне прикрытия. Авиации пожарного ведомства не хватает, чтобы обеспечить прикрытие всех регионов России. В 2017 и 2018 годах плановый ремонт вертолетов МЧС не проводился из-за недостатка средств.
По статистике, каждый день в регионах России происходит 1,3 тыс. пожаров, на которых гибнут свыше 20 человек.
Фото: rostovgazeta.ru
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