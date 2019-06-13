Десятая часть населенных пунктов в России находятся вне зон прикрытия пожарной охраны

Более 10% населенных пунктов в России, где проживают более трех миллионов человек, находятся вне зон прикрытия пожарными подразделениями, передает Интерфакс.



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Сообщается, что по данным МЧС РФ, территориальными подразделениями различных видов пожарной охраны прикрыто около 139 тысяч населенных пунктов с численностью 144 миллиона человек. 12% населенных пунктов страны с населением в три миллиона человек находятся вне зон прикрытия пожарными подразделениями.

При этом отмечается, что подразделения всех видов пожарной охраны дислоцированы только в 10% населенных пунктов. Почти 80% не имеют собственной пожарной охраны, но находятся в зоне прикрытия. Авиации пожарного ведомства не хватает, чтобы обеспечить прикрытие всех регионов России. В 2017 и 2018 годах плановый ремонт вертолетов МЧС не проводился из-за недостатка средств.

По статистике, каждый день в регионах России происходит 1,3 тыс. пожаров, на которых гибнут свыше 20 человек.

Фото: rostovgazeta.ru

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