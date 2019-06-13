Самолет-офис выставили на продажу в Москве﻿﻿

Авиалайнер Ту-134Б, внутри которого расположен офис, выставили на продажу на "Авито", передает РБК. Приобрести необычную недвижимость можно за 19 млн рублей.



Недвижимость. Советы эксперта

Сообщается, что пассажирский самолет находится на территории Ходынского поля на северо-западе Москвы. С 2015 года советский авиалайнер служил офисом продаж апартаментов в комплексе "Лайнер" компании "Интеко". Для этого в салоне самолета провели комплекс работ по обустройству пространства под офис продаж недвижимости.

Все было обставлено так, что, поднявшись по настоящему трапу на борт самолета, можно было почувствовать себя настоящим пассажиром или пилотом. Даже сотрудники офиса носили одежду, стилизованную под униформу бортпроводников.

В настоящее время продажа апартаментов завершена. Территорию стоянки авиалайнера площадью 600 кв. м планируется благоустроить. Здесь даже появится детская площадка.

Как отмечается в объявлении, транспортировка Ту-134Б будет осуществляться за счет покупателя.

Фото: liner-dom.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Рынок недвижимости ждет стагнация к концу года - прогноз﻿

Элитная недвижимость Москвы: сколько стоит?

Все сделки с недвижимостью переведут на IT-платформу﻿

Столичные улицы теряют арендаторов торговой недвижимости