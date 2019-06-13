Перевод застройщиков на использование эскроу-счетов вместо договоров долевого участия (ДДУ) может быть перенесен с 1 июля на 1 октября, пишет "Коммерсант".
Как сообщалось ранее, в рамках реформы долевого строительства с 1 июля все застройщики перейдут на использование специальных банковских счетов при продаже квартир. Девелоперам запретят финансировать стройки напрямую через средства дольщиков.
Отмечается, что на этой неделе глава Минстроя Владимир Якушев заявил о том, что степень готовности домов будет определяться до 1 октября. По существу это даст возможность большинству девелоперов привлекать средства по ДДУ без кредитования и после 1 июля.
Ранее в Минстрое заявляли, что 70% возводимых в России домов смогут быть достроены по ДДУ и после 1 июля.
В Москомстройинвесте говорили, что продолжить работу по старым правилам смогут около трети застройщиков, на которых приходится 85% жилья. Если срок оценки готовности домов перенесут, эти показатели могут увеличиться примерно до 80-85% и более чем 90% соответственно.
Фото: gorodvitebsk.by
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