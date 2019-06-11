Молдова выдаст гражданство за покупку недвижимости на €250 тыс.

Молдова будет выдавать гражданство за приобретение недвижимости на €250 тыс. (18,2 млн руб.), передает РИА Новости. Программа предусматривает покупку объектов завершенного строительства.
Сообщается, что программа "Гражданство за инвестиции" будет распространяться на всю семью независимо от ее размера.
Программа инвестиционного гражданства в Молдове начала действовать осенью 2018 года. По словам заместителя директора Агентства государственных услуг Молдовы Юлии Петуховой, во второй половине этого года запущен второй вариант получения инвестиционного гражданства Молдовы — за счет инвестиций в недвижимость.
Отмечается, что в рамках программы "Гражданство за инвестиции" все договоры купли-продажи пройдут независимую оценку. По установленным правилам, делить сумму вложений между объектами нельзя. Это значит, что стоимость одного объекта недвижимости должна составлять не менее €250 тыс.
Фото: internationalwealth.info
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