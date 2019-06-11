Молдова выдаст гражданство за покупку недвижимости на €250 тыс.

Молдова будет выдавать гражданство за приобретение недвижимости на €250 тыс. (18,2 млн руб.), передает РИА Новости. Программа предусматривает покупку объектов завершенного строительства.



Ремонт многоэтажек в Молдове будут делать на деньги жильцов / Новости от 02.01.2019 12:19

Сообщается, что программа "Гражданство за инвестиции" будет распространяться на всю семью независимо от ее размера.

Программа инвестиционного гражданства в Молдове начала действовать осенью 2018 года. По словам заместителя директора Агентства государственных услуг Молдовы Юлии Петуховой, во второй половине этого года запущен второй вариант получения инвестиционного гражданства Молдовы — за счет инвестиций в недвижимость.

Отмечается, что в рамках программы "Гражданство за инвестиции" все договоры купли-продажи пройдут независимую оценку. По установленным правилам, делить сумму вложений между объектами нельзя. Это значит, что стоимость одного объекта недвижимости должна составлять не менее €250 тыс.

Фото: internationalwealth.info

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