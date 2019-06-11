Специализированные службы завершили обследование дома в Адлерском районе Сочи, где утром во вторник произошел взрыв газа, передает Интерфакс. На месте ЧП работали 27 человек и восемь единиц техники, а также службы оперативного реагирования.
Сообщается, что по итогам инспекции помещения, где взорвался газ, эвакуированным жильцам дома 75 по улице Садовая разрешили вернуться в свои квартиры.
Отмечается, что в настоящее время угрозы обрушения здания нет. Собственник квартиры проведет ремонт совместно с УК "Доверие".
Ранее сообщалось, что утром во вторник в сочинской многоэтажке произошел взрыв газа. Никто не пострадал. Сотрудники МЧС эвакуировали 30 жильцов дома. Причиной взрыва стала беспечность хозяина квартиры, который ушел, не выключив духовку.В результате помещение было загазовано. Произошел хлопок и выбило стекла. Собственник помещения признал свою вину . Он не имеет претензий к газовым службам.
Фото: vesti.ru
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