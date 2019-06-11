Глава Кубани заявил о большом размахе самовольного строительства в Сочи

Самовольное строительство в Сочи, которое приобрело огромные масштабы, можно остановить только жесткими мерами — сносом домов и наказанием недобросовестных застройщиков, передает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
Ранее глава региона заявлял, что около 30% жителей Кубани, купивших квартиры по договору долевого строительства, живут в самостроях.
Сообщается, что власти края инициировали снос объектов самовольного строительства. В 2018 году в регионе снесены 372 строения. В Сочи суды признали незаконными постройками, подлежащими сносу, 54 самостроя.
"Застройщик обязан осознавать неотвратимость того, что все, что он построил вне закона, будет снесено. Иначе мы никогда их не остановим", — подчеркнул Кондратьев.
Ранее замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин заявлял, что министерство внимательно следит за ситуацией в Краснодарском крае.
Для решения проблем собственников незаконно построенных домов, подлежащих сносу власти Сочи сформировали рабочие группы.
Фото: realty.ria.ru
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