Крым готовится принять рекордное количество туристов

Крым по итогам текущего года может принять 7,5 миллионов туристов, передает РИА Новости. Основой для роста туристического потока стало открытие Крымского моста.



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Как сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, если тенденция роста турпотока сохранится по сравнению с прошлым годом, то ориентироваться надо на 7,5 миллионов. "Это кардинальная, радикальная цифра, которая изменит экономический облик региона", — подчеркнул парламентарий.

Отмечается, что по состоянию на 1 июня в Крыму с начала года уже отдохнули около 1,3 миллиона туристов. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной поток туристов ожидается с середины июня.

Мост в Крым из Краснодарского края на сегодняшний день — самый протяженный в России. Его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года. Но работы завершили с опережением. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста откроется в декабре этого года.

Фото: russian. rt.com

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