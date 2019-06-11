Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Крым готовится принять рекордное количество туристов

Недвижимость print

Крым по итогам текущего года может принять 7,5 миллионов туристов, передает РИА Новости. Основой для роста туристического потока стало открытие Крымского моста.


Крым, Гагры, Юрмала: наши любимые советские курорты / Новости от 17.07.2018 16:59

Как сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, если тенденция роста турпотока сохранится по сравнению с прошлым годом, то ориентироваться надо на 7,5 миллионов. "Это кардинальная, радикальная цифра, которая изменит экономический облик региона", — подчеркнул парламентарий.

Отмечается, что по состоянию на 1 июня в Крыму с начала года уже отдохнули около 1,3 миллиона туристов. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной поток туристов ожидается с середины июня.

Мост в Крым из Краснодарского края на сегодняшний день — самый протяженный в России. Его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года. Но работы завершили с опережением. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста откроется в декабре этого года.

Фото: russian. rt.com

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Стройматериалы в Крыму подешевеют после открытия ж/д движения﻿﻿

Цены на новое жилье в крупных городах Крыма растут на уровне московских

В Крыму не хватает банков для долевого строительства﻿

Европа готовится к признанию Крыма российским

Темы крым мост жилье объект туризм недвижимость строительство
Обсудить
Актуальная аналитика
Психотерапия
Сонный паралич: ужасное пробуждение
Мир. Новости мира
Джулиан Ассанж: от начала до ареста
Балканы
Косово: три пути к праву на существование
Новости Все >
15 футбольных клубов Италии проголосовали против реформы Лиги чемпионов
На Форуме свободной России расширен санкционный "Список Путина"
Исследование: активное детство позволяет избежать проблем с сердцем в зрелом возрасте
Молдова выдаст гражданство за покупку недвижимости на €250 тыс.
Лукашенко пригрозил белорусским синоптикам увольнением за неточный прогноз погоды
Исследователи зарегистрировали в Twitter белую акулу
В Совфеде хотят запретить "псевдоэкологам" вмешиваться во внутренние дела России
Жителям сочинского дома разрешили вернуться после взрыва газа﻿
Пилот ВМС США рассказал, что видел НЛО в разных уголках планеты
Россия - Кипр: история трех футбольных провалов
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Флебология
Синяки на ногах? Это сигнал - примите меры

Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.

Синяки на ногах? Это сигнал - примите меры
Когда камни в желчном пузыре лучше не трогать
Профилактика
Когда камни в желчном пузыре лучше не трогать
Общество
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Политика. Новости и аналитика
Чем опасно "дело Ивана Голунова"
Общество
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады

Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Кудрин, Макаров и Шохин выступили с критикой нацпроектов Путина
Кремль
Кудрин, Макаров и Шохин выступили с критикой нацпроектов Путина
Политика. Новости и аналитика
Чем опасно "дело Ивана Голунова"
Общество
Минздрав обновит методику расчета потребления алкоголя в России
Общество
Москалькова: россияне недовольны соблюдением прав человека в стране

Пенсионная реформа привела к всплеску протестных настроений, считает уполномоченный по правам человека.

Москалькова: россияне недовольны соблюдением прав человека в стране
The Bell: Huawei будет использовать ОС "Аврора" вместо Android
Технологии
The Bell: Huawei будет использовать ОС "Аврора" вместо Android
Общество
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Профилактика
Когда камни в желчном пузыре лучше не трогать
Александр Артамонов Контрбатарейный радар из США не поможет Украине Александр Артамонов Игорь Буккер Древние люди изобретали орудия труда многократно Игорь Буккер Любовь Степушова Памятник освободителям в Риге под угрозой сноса Любовь Степушова
Комментарии
Песков: акции в поддержку Голунова 12 июня могут "стать препятствием для праздничной атмосферы"
"Раз подписи не собрать, нужен скандал". Политолог Джаралла назвал предсказуемой провокацию Яшина
"Патриарх" Филарет рвет отношения с ПЦУ и Вселенским патриархатом
Путин попросил Медведева понимать, какова реальная жизнь в России
Потомок Кантарии: власти Грузии бессильны против Сталина
Военнослужащие РФ испытывают свое оружие на армии США в Сирии
"Патриарх" Филарет рвет отношения с ПЦУ и Вселенским патриархатом
Бари Алибасов вышел из медикаментозной комы
Чем опасно "дело Ивана Голунова"
"Дело Ивана Голунова". Что политадминистраторы должны были делать
Чем опасно "дело Ивана Голунова"
Исраэль Шамир: "В Израиле остается система апартеида"
Зюганов раскритиковал "прогрессивную общественность", не замечающую "месть" Грудинину
Всемирный банк заявил о проблемах по кредитам у большинства заемщиков в России
Rand Corporation опубликовал план разрушения России
Rand Corporation опубликовал план разрушения России
Медведев: в будущем мир ждет переход на четырехдневную рабочую неделю
Чем опасно "дело Ивана Голунова"
Песков: Акции в поддержку Голунова 12 июня могут испортить праздничную атмосферу
Немецкий журнал опубликовал список самых красивых русских имен
Зюганов раскритиковал "прогрессивную общественность", не замечающую "месть" Грудинину
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ