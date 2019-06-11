На территории исправительной колонии общего режима №8 в Калининградской области открылось первое в регионе кафе для осужденных, информируют РИА Новости.
Сообщается, что интерьер кафе выполнен в морском стиле, выбранном и исполненном осужденными совместно с администрацией учреждения.
В уютной непринужденной обстановке посетители могут просмотреть спортивные матчи, отпраздновать свой день рождения, или просто отдохнуть после трудового дня. В меню входят куры-гриль, скумбрия, овощные блюда, сало, безалкогольные напитки и хлеб. Основная часть блюд готовится из продуктов, произведенных в исправительной колонии.
Отмечается, что посетить стильное кафе осужденные могут по предварительной записи за счет средств, имеющихся на их лицевых счетах и в строгом соответствии с распорядком дня.
По мнению администрации исправительного учреждения, желание посетить кафе послужит дополнительным стимулом к примерному поведению. А также положительно повлияет на микроклимат в стенах исправительной колонии.
Фото: realty.ria.ru1
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Житель Калининграда увез на попутке 160 кг украденных морепродуктов
Самолет задел крылом трап в аэропорту Калининграда
Калининградским рыбакам построят новый бот
Культуру Калининграда обвинили в "германизации"
Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
Пенсионная реформа привела к всплеску протестных настроений, считает уполномоченный по правам человека.