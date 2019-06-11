Кафе в морском стиле для заключенных открыли в калининградской колонии

На территории исправительной колонии общего режима №8 в Калининградской области открылось первое в регионе кафе для осужденных, информируют РИА Новости.



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Сообщается, что интерьер кафе выполнен в морском стиле, выбранном и исполненном осужденными совместно с администрацией учреждения.

В уютной непринужденной обстановке посетители могут просмотреть спортивные матчи, отпраздновать свой день рождения, или просто отдохнуть после трудового дня. В меню входят куры-гриль, скумбрия, овощные блюда, сало, безалкогольные напитки и хлеб. Основная часть блюд готовится из продуктов, произведенных в исправительной колонии.

Отмечается, что посетить стильное кафе осужденные могут по предварительной записи за счет средств, имеющихся на их лицевых счетах и в строгом соответствии с распорядком дня.

По мнению администрации исправительного учреждения, желание посетить кафе послужит дополнительным стимулом к примерному поведению. А также положительно повлияет на микроклимат в стенах исправительной колонии.

Фото: realty.ria.ru1

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