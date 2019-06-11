Половине застройщиков в Москве разрешили завершать объекты по старым правилам﻿

После перехода на механизм проектного финансирования около 60% столичных застройщиков будут работать по старым правилам, информирует портал столичной мэрии.



Плутник: готов ли рынок недвижимости к переходу на эскроу-счета

По словам заммэра Марата Хуснуллина, большинство крупных и системных застройщиков столицы подготовились к новым правилам работы. После 1 июля этого года, когда вступят рекомендательные поправки, около 60% застройщиков будут работать по старым правилам.

Отмечается, что застройщики по 218 разрешениям на строительство, а это 36% от общего объема, будут работать по эскроу-счетам. "Это примерно 12 млн кв. метров жилья и около 20 тыс. заключенных договоров долевого участия", — подчеркнул Хуснуллин.

Напомним, что с 1 июля 2019 года российские застройщики будут обязаны работать по счетам эскроу. На них будут аккумулироваться средства граждан. Застройщики не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ. Их будут кредитовать банки.

Фото: stroimprosto-msk.ru

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