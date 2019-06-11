В Госдуму внесен законопроект о защите от махинаций при продаже жилья, передает РИА Новости. Законодательная новелла направлена на защиту россиян от мошенничества при продаже жилья, совершаемого при помощи электронной подписи.
Отмечается, что в настоящее время такой способ идентификации, как электронная подпись, не защищен от риска получения посторонним лицом проверочного ключа. Этот ключ может храниться на CD-дисках или флэш-картах.
Законопроект предлагает установить, что переход права на квартиру на основании электронного заявления будет осуществляться только в том случае, если собственник заранее уведомил об этом Росреестр.
Соответствующая отметка может быть проставлена в ЕГРН только на основании личного заявления владельца недвижимости. Или посредством почтового отправления в Росреестр с нотариально заверенной подписью.
Авторы законопроекта уверены, что это предоставит собственникам недвижимости гарантии, что электронные документы о переходе прав не будут приняты без их ведома.
Фото: rusvesna.su
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