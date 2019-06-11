Власти Петербурга изымают у собственника усадьбу Денисовых-Орловых

Власти Санкт-Петербурга изучают возможность изъятия у собственника усадьбы Орловых-Денисовых в Коломягах, передает Интерфакс. Старинная усадьба является объектом культурного наследия федерального значения.



Русская усадьба

Сообщается, что собственнику объекта, компании "БалтикСтрой", было предписано до 14 января 2019 года отреставрировать жилой дом на территории усадьбы. А до 8 января 2020 года провести ремонт и реставрацию входящего в состав усадьбы парка с прудами.

Сейчас в связи с бездействием собственника КГИОП и комитет имущественных отношений города прорабатывают механизм изъятия ансамбля у компании. Также обсуждается возможность выделения бюджетных средств для денежной компенсации собственнику.

Отмечается, что усадьба находится в аварийном состоянии. Утрачены многие элементы внешнего и внутреннего убранства. В том числе печи, камины и балконы.

Известно, что комплекс усадьбы сформировался в первой половине XIX века. Главный дом построен по проекту архитектора Алексея Горностаева в 1839–1841 годах. Усадьба Орловых-Денисовых принадлежала графу Алексею Никитину.

Фото: severnveter.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Суд Петербурга арестовал историческое здание Малого гостиного двора

В Петербурге снесли автомойку и офис продаж недвижимости﻿

Актриса спектакля в Петербурге дала пощечины двум зрительницам

Гастарбайтеры скупают доли квартир в Петербурге﻿