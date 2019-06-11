Власти Санкт-Петербурга изучают возможность изъятия у собственника усадьбы Орловых-Денисовых в Коломягах, передает Интерфакс. Старинная усадьба является объектом культурного наследия федерального значения.
Сообщается, что собственнику объекта, компании "БалтикСтрой", было предписано до 14 января 2019 года отреставрировать жилой дом на территории усадьбы. А до 8 января 2020 года провести ремонт и реставрацию входящего в состав усадьбы парка с прудами.
Сейчас в связи с бездействием собственника КГИОП и комитет имущественных отношений города прорабатывают механизм изъятия ансамбля у компании. Также обсуждается возможность выделения бюджетных средств для денежной компенсации собственнику.
Отмечается, что усадьба находится в аварийном состоянии. Утрачены многие элементы внешнего и внутреннего убранства. В том числе печи, камины и балконы.
Известно, что комплекс усадьбы сформировался в первой половине XIX века. Главный дом построен по проекту архитектора Алексея Горностаева в 1839–1841 годах. Усадьба Орловых-Денисовых принадлежала графу Алексею Никитину.
Фото: severnveter.ru
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