Монетный двор на Никольской отреставрируют﻿

Департамент культурного наследия Москвы поручил правообладателю разработать проект реставрационных работ Монетного двора на Никольской улице, передает ТАСС. Здание является объектом культурного наследия федерального значения.



В центре Москвы нашли старинные монеты и предметы быта / Новости от 19.07.2018 19:30

Сообщается, что столичный Департамент культурного наследия выдал задание на разработку проекта реставрации Монетного двора на Никольской улице. Следующим шагом после разработки проекта станет проведение реставрационных работ.

Известно, что Монетный двор, находящийся по адресу ул. Никольская, д. 5/1, со временем расширялся. И в итоге занял территорию квартала от Воскресенских ворот до Заиконоспасского монастыря.

Самое старое здание — кирпичные палаты 1697 года — построено в стиле барокко. До 19-го века здесь чеканили золотые, серебряные и медные монеты. Монетный двор знаменит еще и тем, что его помещения использовали в качестве губернской тюрьмы. В числе "знаменитых" заключенных были, в частности, Пугачев и Радищев.

Фото: realty.rbc.ru

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