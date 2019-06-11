Барселона выдала разрешение на строительство Собора Святого Семейства спустя 137 лет﻿

Собор Саграда-Фамилия, строящийся в Барселоне по проекту Антонио Гауди, получил юридическое разрешение на строительство спустя 137 лет после начала работ, пишут "Известия". Выданный документ позволит продолжить строительство с запланированным завершением в 2026 году.



Испания: Испания в деталях #Барселона. Телеканал ТВТУР. 10.06.2019 12:04

Сообщается, что впервые заявка на строительство храма была подана в мэрию Барселоны в 1885 году. Это произошло через три года после начала работ. Ответ на заявку так никогда и не был получен. Обнаружилось это только в 2016 году.

В настоящее время строительные работы самого высокого храма в Европе ведутся по гипсовым макетам Антонио Гауди. А также по фотографиям и публикациям его оригинальных чертежей, уцелевших в результате пожара 1930-х годов. Запланированное завершение строительства в 2026 году отметит 100 лет со смерти великого каталонского архитектора.

С 2005 года собор, который называют самым знаменитым долгостроем, входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно его посещает около 4,5 млн туристов.

Фото: bbc.com

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