Собор Саграда-Фамилия, строящийся в Барселоне по проекту Антонио Гауди, получил юридическое разрешение на строительство спустя 137 лет после начала работ, пишут "Известия". Выданный документ позволит продолжить строительство с запланированным завершением в 2026 году.
Сообщается, что впервые заявка на строительство храма была подана в мэрию Барселоны в 1885 году. Это произошло через три года после начала работ. Ответ на заявку так никогда и не был получен. Обнаружилось это только в 2016 году.
В настоящее время строительные работы самого высокого храма в Европе ведутся по гипсовым макетам Антонио Гауди. А также по фотографиям и публикациям его оригинальных чертежей, уцелевших в результате пожара 1930-х годов. Запланированное завершение строительства в 2026 году отметит 100 лет со смерти великого каталонского архитектора.
С 2005 года собор, который называют самым знаменитым долгостроем, входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно его посещает около 4,5 млн туристов.
Фото: bbc.com
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