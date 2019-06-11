Спрос на недвижимость Кипра со стороны граждан России резко возрос﻿

Со стороны клиентов из России спрос на кипрскую недвижимость в первом квартале 2019 года вырос сразу на 40,43%, пишет "Коммерсант".



Кипр: На все времена. Телеканал ТВТУР. 08.06.2019 17:04

Объявленное прошлой зимой ужесточение кипрской программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции привело к всплеску интереса к покупке жилой недвижимости в стране на прежних условиях, отмечают эксперты. Со стороны граждан России спрос вырос сразу на 40%. В итоге это вызвало рост цен.

Аналитики считают, что изменения программы "гражданство в обмен на инвестиции" оказались косметическими. Не исключено, что она будет отменена из-за недовольства местного населения. Рынку недвижимости Кипра грозит обвал, если это действительно произойдет.

Сообщается, что за первый квартал число сделок с кипрскими объектами выросло на 20%. Среди наиболее популярных у россиян локаций она выделяет Лимассол и Пафос, следом идут Ларнака, Протарас и Айя-Напа.

И если в Ларнаке спрос направлен преимущественно на коммерческую недвижимость, то в Пафосе и Лимассоле россияне в основном приобретают жилые дома и квартиры.

Фото: m-express.travel

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