Со стороны клиентов из России спрос на кипрскую недвижимость в первом квартале 2019 года вырос сразу на 40,43%, пишет "Коммерсант".
Объявленное прошлой зимой ужесточение кипрской программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции привело к всплеску интереса к покупке жилой недвижимости в стране на прежних условиях, отмечают эксперты. Со стороны граждан России спрос вырос сразу на 40%. В итоге это вызвало рост цен.
Аналитики считают, что изменения программы "гражданство в обмен на инвестиции" оказались косметическими. Не исключено, что она будет отменена из-за недовольства местного населения. Рынку недвижимости Кипра грозит обвал, если это действительно произойдет.
Сообщается, что за первый квартал число сделок с кипрскими объектами выросло на 20%. Среди наиболее популярных у россиян локаций она выделяет Лимассол и Пафос, следом идут Ларнака, Протарас и Айя-Напа.
И если в Ларнаке спрос направлен преимущественно на коммерческую недвижимость, то в Пафосе и Лимассоле россияне в основном приобретают жилые дома и квартиры.
Фото: m-express.travel
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