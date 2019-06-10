Застройщик в Сочи сносит свой самострой, чтобы сохранить право на землю﻿

В Сочи застройщик начал снос своего многоквартирного дома, признанного судом незаконным, чтобы сохранить права на земельный участок под ним, передает РИА Новости.
Как сообщалось ранее, в течение 2019 года в Сочи планировалось снести 54 многоквартирных жилых дома, построенных с нарушениями и признанных судом самостроями.
Одним из таких объектов стал дом, построенный в 2017 году. Застройщик получил разрешение на строительство частного дома в 67 квадратных метров на одну семью. Но через три месяца при внеплановой проверке выяснилось, что объект уже в три раза больше. В январе 2018 года суд принял решение о сносе самостроя.
Отмечается, что застройщик не стал дожидаться изъятия земельного участка и решил самостоятельно снести объект. Квартиры в этом доме проданы не были.
Также силами местных властей в настоящее время в Сочи сносятся самострои на улицах Перелётной, Нижнеимеретинской и Хуторской.
Фото: estate.pravda.ru
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