Застройщик в Сочи сносит свой самострой, чтобы сохранить право на землю﻿

В Сочи застройщик начал снос своего многоквартирного дома, признанного судом незаконным, чтобы сохранить права на земельный участок под ним, передает РИА Новости.



В Сочи снесут десятки возведенных на пляже многоэтажек / Новости от 17.01.2019 10:59

Как сообщалось ранее, в течение 2019 года в Сочи планировалось снести 54 многоквартирных жилых дома, построенных с нарушениями и признанных судом самостроями.

Одним из таких объектов стал дом, построенный в 2017 году. Застройщик получил разрешение на строительство частного дома в 67 квадратных метров на одну семью. Но через три месяца при внеплановой проверке выяснилось, что объект уже в три раза больше. В январе 2018 года суд принял решение о сносе самостроя.

Отмечается, что застройщик не стал дожидаться изъятия земельного участка и решил самостоятельно снести объект. Квартиры в этом доме проданы не были.

Также силами местных властей в настоящее время в Сочи сносятся самострои на улицах Перелётной, Нижнеимеретинской и Хуторской.

Фото: estate.pravda.ru

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