Президентский указ решил проблему с жильем бывших украинских военных в Крыму

Вмешательство президента РФ Владимира Путина помогло решить проблему бывших украинских военнослужащих в Крыму, лишившихся прописки, передает РИА Новости. Помимо этого решены жилищные проблемы 185 семей на Байконуре.



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Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Москалькова представила доклад о деятельности уполномоченного за 2018 год.

По Байконуру вопрос решён, и 185 семей получили субсидии для приобретения жилья. Большая проблема с Крымом решена. Когда бывшие украинские военные оказались в ситуации, когда они лишались прописки, регистрации, и по указу эта ситуация разрешена, подчеркнула Москалькова.

Как сообщалось ранее, более 150 миллионов рублей выделятся на жилье для бывших украинских военных в Крыму. Всего более 2 тысяч семей бывших военнослужащих Украины, оставшихся жить в Крыму, нуждались в обеспечении жильем.

Фото: pnp.ru

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