Площадь перед главным входом в Нотр-Дам открывают для посещения

Площадь перед главным входом в собор Парижской Богоматери, которую закрыли после пожара в апреле этого года, скоро будет открыта для посещения, передает Интерфакс.



Собор Парижской Богоматери. История / Новости от 15.04.2019 22:24

Как сообщили в парижской мэрии, доступ на площадь будет частично открыт "в очень скором времени". Глава четвертого округа Парижа Ариэль Вейль заявил, что площадь откроют до конца недели. Это будет сделано сразу после того, как территория будет полностью очищена.

Помимо этого, собор Парижской Богоматери готовится провести первую после масштабного пожара мессу в маленькой часовне, расположенной внутри собора.

Также отмечается, что в конце апреля префектура полиции Парижа сообщила о загрязнении свинцом территории, расположенной близ собора. В крови одного из детей, проживающих рядом с Нотр-Дамом, был зафиксирован повышенный уровень содержания этого вещества.

Загрязнение свинцом произошло во время пожара, поскольку в несущей конструкции собора и его шпиле содержалось это вещество.

Напомним, что разрушительный пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля текущего года.

Фото: ferra.ru

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