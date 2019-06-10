Британская компания Compass Pools представила концепцию уникального открытого бассейна на крыше 200-метрового небоскрёба в Лондоне, информирует РБК. Дизайнеры сделали акцент на том, что это первый в мире бассейн с обзором на 360 градусов. Он будет открывать лучший вид на город.
Сообщается, что строительство "бесконечного" бассейна должно начаться в 2020 году. В здании высотой 220 м предусмотрено 55 этажей. Стены и пол сделают полностью прозрачными. Так пловцов смогут увидеть даже внутри здания. Встроенный анемометр будет следить за силой ветра на крыше. Специальная система будет постоянно поддерживать нужную температуру.
Вход в бассейн будет осуществляться через дно. Дверь планируется соединить с вращающейся винтовой лестницей, которая сможет подниматься и опускаться, когда кто-то входит или выходит. Ночью бассейн будет подсвечиваться разными цветами. На остальных этажах высотки разместится люксовый отель.
Фото: ferra.ru
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