Первый в мире "бесконечный" бассейн построят на небоскрёбе в Лондоне﻿

Британская компания Compass Pools представила концепцию уникального открытого бассейна на крыше 200-метрового небоскрёба в Лондоне, информирует РБК. Дизайнеры сделали акцент на том, что это первый в мире бассейн с обзором на 360 градусов. Он будет открывать лучший вид на город.



Что, Если Мы Построим Небоскреб в 1 Миллиард Этажей?

Сообщается, что строительство "бесконечного" бассейна должно начаться в 2020 году. В здании высотой 220 м предусмотрено 55 этажей. Стены и пол сделают полностью прозрачными. Так пловцов смогут увидеть даже внутри здания. Встроенный анемометр будет следить за силой ветра на крыше. Специальная система будет постоянно поддерживать нужную температуру.

Вход в бассейн будет осуществляться через дно. Дверь планируется соединить с вращающейся винтовой лестницей, которая сможет подниматься и опускаться, когда кто-то входит или выходит. Ночью бассейн будет подсвечиваться разными цветами. На остальных этажах высотки разместится люксовый отель.

Фото: ferra.ru

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