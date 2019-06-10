Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко предложил построить социальные арендные дома в административных центрах всех российских регионов, передает ТАСС. По словам вице-премьера, программа будет запущена через институт развития в жилищной сфере ДОМ. РФ.
"Мы попробуем во всех столицах субъектов РФ построить по одному социальному арендному жилью. Чтобы любой человек, который приехал в этот регион, мог спокойно прийти, арендовать это жилье и спокойно жить", — подчеркнул Мутко.
Сообщается, что социальное жилье будет строиться по примеру арендного дома, введенного в эксплуатацию в Москве.
В настоящее время в аренде у граждан страны находится 110 млн кв. м. Но они арендуют частным образом у граждан напрямую жилье. Развитие рынка аренды поможет исполнению нацпроекта "Жилье и городская среда", добавил вице-премьер.
Во время посещения единого сервисного центра ДОМ.РФ в Воронеже Мутко отметил, что такая арендная программа должна быть доступна для широкого круга арендаторов.
Фото: realty.vesti.ru
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