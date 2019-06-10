Социальные арендные дома построят в региональных центрах России﻿

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко предложил построить социальные арендные дома в административных центрах всех российских регионов, передает ТАСС. По словам вице-премьера, программа будет запущена через институт развития в жилищной сфере ДОМ. РФ.



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"Мы попробуем во всех столицах субъектов РФ построить по одному социальному арендному жилью. Чтобы любой человек, который приехал в этот регион, мог спокойно прийти, арендовать это жилье и спокойно жить", — подчеркнул Мутко.

Сообщается, что социальное жилье будет строиться по примеру арендного дома, введенного в эксплуатацию в Москве.

В настоящее время в аренде у граждан страны находится 110 млн кв. м. Но они арендуют частным образом у граждан напрямую жилье. Развитие рынка аренды поможет исполнению нацпроекта "Жилье и городская среда", добавил вице-премьер.

Во время посещения единого сервисного центра ДОМ.РФ в Воронеже Мутко отметил, что такая арендная программа должна быть доступна для широкого круга арендаторов.

Фото: realty.vesti.ru

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