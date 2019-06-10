Проект реконструкции двора Михайловского дворца отложен из-за отсутствия средств

Проект реконструкции двора Михайловского дворца отложен до "лучших времен", передает Интерфакс со ссылкой на заявление директора Русского музея Владимира Гусева.



В Русском музее перенесли дату переезда экспонатов из...

Сообщается, что Куйбышевский районный суд Петербурга признал незаконным согласование проекта реконструкции дворов Русского музея.

По словам Владимира Гусева, может, Михайловским дворцом займется уже следующее руководство музея. Если же суд решит, что эксперты ошиблись, перекрытия двора не будем делать никогда.

Ранее директор Русского музея Владимир Гусев сообщал, что реализация проекта реставрации внутреннего двора Михайловского дворца в настоящее время приостановлен.

Напомним, что первый этап реконструкции дворов Михайловского дворца предусматривал работы по созданию необходимых условий для посещения дворца людьми с ограниченными физическими возможностями, реконструкцию внутреннего двора №1 с прилегающими пространствами, а также гардеробов, фонда рам, магазинов и других служебных помещений.

Михайловский дворец был возведен архитектором Карлом Росси в 1819–1825 годах. В 1895 году он был выкуплен казной и приспособлен архитектором Василием Свиньиным под национальный музей Русского искусства.

Фото: gge.ru

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