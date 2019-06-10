Научно-техническую долину МГУ возведут на Воробьевых горах

Строительство научно-технологической долины начнется в ближайшие месяцы, передает РИА Новости. Создана "дорожная карта", сформированы предложения по направлениям, переданы земельные участки.



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Ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что буквально в ближайшие месяцы начнется движение по созданию долины на территории 17 гектар. МГУ выполнил все условия для старта долины.

Как сообщалось ранее, разработка концепции уникального университетского кампуса на Воробьевых горах ведется с 2013 года.

Известно, что научно-технологическая долина будет состоять из семи высокотехнологичных кластеров. Среди них присутствуют нано-, био-, информационные технологии и инновационное спортивное направление.

Отмечается, что на попечительском совете вуза президент РФ Владимир Путин призвал ускорить процесс создания научно-технологического центра московского университета, чтобы объединить потенциалы университета, Российской академии наук (РАН) и ведущих российских вузов.

Фото: msu. ru

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