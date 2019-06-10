Россияне получат данные о съемках дач с беспилотников﻿

Российские граждане смогут получить информацию о съемках своих участков с беспилотников на официальном сайте Росреестра, пишет "Российская газета". Это должно помочь допустившим нарушения собственникам участков оперативно их устранить и избежать штрафов.



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Отмечается, что санкции к нарушителям земельного законодательства не применяются автоматически после обследования беспилотниками. После выявления признаков нарушений Росреестр имеет право провести внеплановую проверку. По ее итогам инспектор вынесет соответствующие предписания и постановления.

Как сообщалось ранее, Росреестр создал центр использования беспилотников для осуществления государственного земельного надзора. Для отслеживания нарушений земельного законодательства до конца 2019 года дронами оснастят все региональные подразделения Росреестра.

Уточняется, что к числу наиболее частых нарушений относятся самовольное занятие земельного участка и неиспользование земельного участка или его использование не по назначению.

Фото: lenta.ru

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