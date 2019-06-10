Монтаж механизмов органа в концертном зале "Зарядье" начнется в июле

Конструкции и внутренние механизмы органа для концертного зала в парке "Зарядье" привезут из Франции в Москву в июле, информирует портал столичной мэрии. После этого специалисты приступят к монтажу.



Time назвал парк «Зарядье» одним из лучших мест в мире / Новости от 24.08.2018 13:41

Сообщается, что в июле в Москву из Франции будет доставлена вся начинка для органа концертного зала парка "Зарядье". После этого специалисты приступят к монтажу внутренних конструкций. Работы продлятся до конца лета.

В Москву доставят более 3,6 тыс. деревянных и металлических труб, а также мобильную и механическую консоли, системы воздуховодов и работы регистров. Наладка и настройка органа начнется осенью, после проведения монтажа всех систем инструмента.

Отмечается, что создание парка "Зарядье" велось в сложных условиях исторического центра столичного мегаполиса. Строителям пришлось решить массу непростых инженерных задач, применяя сложные и оригинальные технологии. Это было отмечено на мировом уровне. Весной этого года на международной выставке во Франции парк получил престижную премию MIPIM Awards.

Фото: news.ru

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