Санкт-Петербург больше всего пострадает от запрета хостелов﻿

Со вступлением в силу поправок в Жилищный кодекс (получивших известность как "закон о хостелах") налоговые потери бюджета Санкт-Петербурга превысят 1,3 млрд руб., пишут "Ведомости". Рабочих мест в городе на Неве лишится почти 6400 человек.



Чьи интересы важнее: что думают в Петербурге о возможном запрете хостелов и мини-отелей / Новости от 28.02.2019 09:34

По оценкам экспертов, в масштабах страны потери будут тоже довольно ощутимые. Предположительно, только в 20 крупнейших туристических регионах будет потеряно около 76 800 рабочих мест в 30 284 объектах.

Возможный ущерб по налоговым отчислениям этих работников в год может превысить 5,4 млрд руб., по налоговым отчислениям предпринимателей — 5 млрд, по отчислениям НДС — 4,98 млрд. В Итоге общие возможные налоговые потери при закрытии малых средств размещения за год в 20 крупнейших регионах превысят 15,48 млрд рублей, пишет издание.

В то же время, в Комитете по туризму Санкт-Петербурга сообщили, что изменения в Жилищном кодексе не повлияют на общий уровень въездного туризма в Петербург. Хостелами и мини­-гостиницами пользуется 2 млн туристов в год. В настоящее время в Петербурге годовая загрузка средств размещения — 70-75%. Изменения в законодательстве приведут к тому, что она вырастет до 85-90%.

Фото: business-poisk.com%

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