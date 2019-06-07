Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 января 2023 года освобождения от уплаты госпошлины за регистрацию ранее возникших прав на недвижимость в Крыму, передает РИА Новости.
Эта льгота сначала была установлена до 1 января 2017 года. Затем ее действие было продлено до 1 января 2019 года. В данный момент она не действует. В связи с этим предусматривается распространение принятого закона на период с 1 января 2019 года.
Авторы законопроекта ранее обращали внимание на то, что процедуры оформления и переоформления прав граждан и юрлиц на земельные участки в Крыму и Севастополе реализованы только наполовину. Это связано с затянувшимся переходом от украинской сферы законодательства в российское правовое поле.
Как сообщалось ранее, в конце декабря был принят закон, который продлевает в Крыму и Севастополе до 1 января 2023 года переходный период оформления земельных участков для предпринимателей, садоводов и членов гаражных кооперативов.
Фото: primechaniya.ru
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