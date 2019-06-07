Беспошлинную регистрацию недвижимости в Крыму продлили до 2023 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 января 2023 года освобождения от уплаты госпошлины за регистрацию ранее возникших прав на недвижимость в Крыму, передает РИА Новости.



Поездка в Крым 2014: Жильё, мобильная связь, такси и общественный транспорт

Эта льгота сначала была установлена до 1 января 2017 года. Затем ее действие было продлено до 1 января 2019 года. В данный момент она не действует. В связи с этим предусматривается распространение принятого закона на период с 1 января 2019 года.

Авторы законопроекта ранее обращали внимание на то, что процедуры оформления и переоформления прав граждан и юрлиц на земельные участки в Крыму и Севастополе реализованы только наполовину. Это связано с затянувшимся переходом от украинской сферы законодательства в российское правовое поле.

Как сообщалось ранее, в конце декабря был принят закон, который продлевает в Крыму и Севастополе до 1 января 2023 года переходный период оформления земельных участков для предпринимателей, садоводов и членов гаражных кооперативов.

Фото: primechaniya.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Стройматериалы в Крыму подешевеют после открытия ж/д движения﻿﻿

Цены на новое жилье в крупных городах Крыма растут на уровне московских

В Крыму не хватает банков для долевого строительства﻿

Европа готовится к признанию Крыма российским