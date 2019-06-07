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Источник Правда.Ру

Беспошлинную регистрацию недвижимости в Крыму продлили до 2023 года

Недвижимость print

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 января 2023 года освобождения от уплаты госпошлины за регистрацию ранее возникших прав на недвижимость в Крыму, передает РИА Новости.


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Эта льгота сначала была установлена до 1 января 2017 года. Затем ее действие было продлено до 1 января 2019 года. В данный момент она не действует. В связи с этим предусматривается распространение принятого закона на период с 1 января 2019 года.

Авторы законопроекта ранее обращали внимание на то, что процедуры оформления и переоформления прав граждан и юрлиц на земельные участки в Крыму и Севастополе реализованы только наполовину. Это связано с затянувшимся переходом от украинской сферы законодательства в российское правовое поле.

Как сообщалось ранее, в конце декабря был принят закон, который продлевает в Крыму и Севастополе до 1 января 2023 года переходный период оформления земельных участков для предпринимателей, садоводов и членов гаражных кооперативов.

Фото: primechaniya.ru

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